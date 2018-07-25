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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsaİstanbul'da BIST 100endeksi, günü yüzde 3,51 değer kazancıyla 95.368,59 puandan kapattı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:42
Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100endeksi önceki kapanışa göre 3.234,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi de yüzde 3,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile ulaştırma olurken, kaybettiren sektör endeksi olmadı.

Güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan ve özellikle bankacılık hisselerindeki alımlarlar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 95.763,59 puanı gördü ve 95.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında AvrupaMerkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 96.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 92.000 puanın ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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