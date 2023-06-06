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Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 18:51:00 -
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 5.388,80 puandan bitirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,49 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını belirten analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin de devam ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yüzde 77 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.
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Analistler yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de dış ticaret dengesi ile Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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