Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 değer kazancıyla 2.533,33 puandan bitirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,20 ve holding endeksi yüzde 2,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile turizm oldu.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "güvercin" tutumuna karşın küresel çapta sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının öne çıkacağını aktardı.

Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.