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Borsa, günü yükselişle bitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,11 değer kazancıyla 96.161,04 puandan bitirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 18:50
Borsa, günü yükselişle bitirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.987,06 puan artarken, toplam  işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,57,  holding endeksi de yüzde 2,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle gün  boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek, 96.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının  piyasaların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  93.600 seviyesinin destek, 97.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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