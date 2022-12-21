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Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 kazançla 5.429,13 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.491,10 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 18:54:00 -
Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 124,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, yarın gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını öngörüyor.

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