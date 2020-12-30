Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,38 artışla 1.479,91 puandan tamamladı ve 1.483,16 puanla rekor seviyeye ulaştı.

BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 20,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2.79, holding endeksi ise yüzde 0.86 arttı. Sektör endeksleri arasında bankacılık en karlı, en çok kaybeden ise yüzde 1,46 ile orman, kağıt ve matbaacılık oldu.

Düşüş trendini sürdüren döviz kuruyla desteklenen BIST 100 endeksi, bankacılık hisse senetleri önderliğinde günü 1.479,91 puandan tamamlayarak, gördüğü rekor seviyeyi 1.483,16 puana taşıdı.

Analistler, İngiltere'deki ticaret anlaşmaları ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşı ile ilgili haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yarın anavatan Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yurt dışında özet ve ticaret dengesi ile takip edileceğini, Noel tatillerinde birçok borsanın kapanacağını ifade eden analistler, çünkü BIST davasının 1455 100 endeks seviyesinin üzerinde dayanıklılık sağlaması nedeniyle teknik bir açıdan izlenecek Direncin 1.490 seviyesinde, olası düşüşlerde 1.420 puanın destek pozisyonuna gelebileceğini belirtti.