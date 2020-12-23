Borsa günü rekorlarla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.417,66 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.420,77 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,64 ile kimya,petrol,plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,20 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Borsa, günü 1.417,66 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.420,77 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'deki ekonomiyi destekleme paketi, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Yarından itibaren batıda birçok ülkede başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.