Borsa günü rekorlarla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 kazançla 4.977,64 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.988,68 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile kimya, petrol, plastik oldu.

ABD ekonomisi, yüksek faiz oranları ve enflasyona rağmen bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9'lik büyüme kaydederek beklentileri aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in, aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 68 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Avro Bölgesi'nde enflasyon artış hızının yavaşladığına işaret eden analistler, bu gelişme sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.900 ve 4.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.