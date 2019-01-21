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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybıyla 97.955,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 0,64 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 100.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 97.900 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 97.900 ve 96.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:16
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