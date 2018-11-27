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Borsa, günü düşüşle tamamladı

27 Kasım 2018 Salı 18:27
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 93.516,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 445,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,18 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,44 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi en yüksek 94.104,46 puanı görmesinin ardından Avrupa ve ABD borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 93.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:27
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