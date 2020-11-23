Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 9,70 puan azalarak, toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 0,65 düştü. Sektör endeksleri arasında gayrimenkul yatırım ortaklıkları yüzde 3,25 ile en çok kazandıran sektör olurken, bankacılık sektörü en çok kaybetti.

Ulaştırma ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları liderliğinde BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.336,14 puana ulaşırken, bankacılık endeksi günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.314,25 puandan kapattı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmasının yarın takip edileceğini, sektörel güven endeksleri ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Almanya'nın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin yurt dışında izleneceğini belirtti. .

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili haber akışının piyasaların odak noktasındaki yerini koruduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinde yer alan 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ve 1.290 puanın destek pozisyonu.