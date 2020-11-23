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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:30:04 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybederek günü 1.314,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,46 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,25 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu.

BIST 100 endeksi, ulaştırma ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri öncülüğünde 1.336,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görse de bankacılık endeksinin negatif ayrışmasıyla günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.314,25 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek büyüme verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının piyasaların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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