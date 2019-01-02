0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalarak 88.865,01 puana geriledi

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:29
Borsa günü düşüşle kapattı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 değer kaybıyla 88.865,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,86, holding endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle 88.650,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü 88.865,01 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:29
  1. BIST 100 enderksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamamda zehirlenen kadınlar hastaneye kaldırıldı
    1. Hamamda zehirlenen kadınlar hastaneye..
    2. "Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi..
    3. Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz..
    4. AK Parti'den flaş karar! İl başkanı..
    5. Basra Körfezi'nde kaybolan Ürdünlü..
    6. Kanada vizesi vaadiyle vatandaşını..
    7. Meteorolojiden İstanbul için son..
    8. Depremler 'Kim'in yüzünden meydana geldi
    9. Raul Castro'dan ABD hükümetine suçlama
    10. Putin ile Macron Suriye'yi görüştü
    11. Bahçeli'ye hediye edilen doldurulmuş..
    12. AK Parti Menderes belediye başkan..
    13. Piyasalarda gün sonu
    14. Larenjit nedir?
    15. Borsa günü düşüşle kapattı
    16. Hukuk fakültesi öğrencisi tez hocasını..
    17. Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı..
    18. Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı
    19. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin..
    20. Faranjit nedir?
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün