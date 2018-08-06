0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla 94.173,97 puandan tamamladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:43
Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.436,51 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,36,  holding endeksi de yüzde 1,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek  kazandıran yüzde 1,52 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,91 ile  turizm oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış  ağırlıklı bir seyir izleyen Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, 93.568,43 puana  kadar gerilemesinin ardından 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin  haber ve açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu  dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:43
  1. İstanbul
  2. borsa
  3. bıst
  4. euro
  5. dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe yorumu
    1. İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe..
    2. MB'nin müdahalesine rağmen dolardan..
    3. Yargıda yeni dönem resmen başladı
    4. ABD'nin yaptırımları İran'ı nasıl..
    5. KKTC’de patlama! Çok sayıda yaralı var
    6. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    7. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
    8. Bardak nasıl parlatılır?
    9. Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe..
    10. Pamuk nevresim nasıl yumuşatılır?
    11. Nihat Kahveci'den Fikret Ormanı..
    12. ÖSYM'den YKS tercih kılavuzuna..
    13. Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin..
    14. Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?
    15. Suudi Arabistan-Kanada gerilimi..
    16. Mermere dökülen boya nasıl çıkarılır?
    17. Kapı camı nasıl temizlenir?
    18. Tatar böreği tarifi
    19. Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep..
    20. Borsa günü düşüşle kapattı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama