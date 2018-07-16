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Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 89.744,01 puandan kapattı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:01
Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 153,65 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93  gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 2,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde  3,56 ile madencilik oldu.

Yurt içinde işsizlik verisinin Mayıs 2016'dan sonra ilk defa tek  haneye gerilemesinden bulduğu destekle 91.000 puanın üzerini test eden BIST 100  endeksi, öğleden sonra özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla  düşüşe geçerek günü 89.500-90.000 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak  üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın  Senato'da yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin  destek seviyeleri olduğunu ifade eden analistler, 91.500 puanın ise direnç  konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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