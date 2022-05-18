Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 2.393,61 puandan kapattı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 2.393,61 puandan bitirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,53, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile madencilik oldu.
Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile karışık seyrin devam ettiğini söyledi.