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Ekonomi Borsa günü düşüşle kapattı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.460,43 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 18:32:00 -
Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.460,43 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 62 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,33 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Günün ilk yarısında 2.497,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 2.460 puanın hemen üzerinde dengelendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan enflasyonun merkez bankalarını daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ve dünya borsalarındaki risk algısının devam ettiğini, belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

ECB'nin politika faizini değiştirmesi beklenmese de karar metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında bölge genelinde oldukça artan enflasyon baskısının ardından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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