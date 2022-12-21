Borsa güne yükselişle başladı! Petrol, dolar ve altın ise...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl boyunca faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle geçen haftadan bu yana satış baskısı altında kalan pay piyasalarında, artan tahvil faizleriyle oynaklık devam etti. Tahvil faizlerindeki artışta, dün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sürpriz bir şekilde getiri eğrisi hedef bandını her iki yönde 25 baz puan genişleterek artı/eksi yüzde 0,50 olarak belirlemesi etkili oldu. Yurt içinde BIST 100 endeksi, dün kapanış rekorunu yüzde 0,50 geliştirerek 5.419,02 puana taşıdı. Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi. Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini kaydetti.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,65 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 19,83'den alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yüzde 0,56 yükselişle 5449,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,28 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.449,30 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,16'yla madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan veriler, yüksek borçlanma maliyetlerinin konut talebini azaltmaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de konut başlangıçları kasımda 1 milyon 427 bin ile düşüşünü üçüncü aya taşıdı. İnşaat izinleri de kasımda aylık yüzde 11,2 azalarak 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan Noel tatili öncesi artması beklenen perakende satışların zayıf seyretmesi tüketim sektörüne yönelik hisseleri olumsuz etkilerken, bu gelişmelerle New York borsasında dün dalgalı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5 günlük düşüşünü sonlandırdı, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72 ile 30 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne alıcılı başladı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları düşüşünü sürdürdü ve yüzde 2,8 azalışla 105,6 avroda dengelendi. Öte yandan Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi üst üste 3. ayında da iyileşme kaydederken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 3,9 ile beklentilerden fazla düşüş kaydetti. Küresel çapta tahvil faizlerindeki yükselişe Avrupa tahvil piyasası da katılırken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,31, Fransa'da yüzde 2,85 ve İtalya'da yüzde 4,50 ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında da karışık seyir öne çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne alıcılı başladı.

ASYA

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ekonomiye yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Japonya tarafında ise dünkü BoJ'un kararının ardından tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş karşısında bankanın takvim dışı devlet tahvili alım operasyonu düzenlediği belirtiliyor. Veri gündeminin zayıf seyrettiği bölgede pay piyasalarında risk iştahının düşük kalmaya devam ettiği görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6550 liradan, euro 19,8080 liradan güne başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,6600 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8750 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 16835 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 0,47 düşüşle 1211, BNB yüzde 1,07 düşüşle 249 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 80,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,42 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artacağı beklentisi etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 80,53 ile 81,17 dolar aralığının direnç, 79,89 ile 79,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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