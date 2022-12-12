Borsa güne yükselişle başladı! Altın ve dolar ise...

BİST 100 endeksinde cuma günkü pozitif hava yeni haftaya da taşındı. Endeks yüzde 1'in üzerinde artışla güne başladı.

ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı. Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları da ülkede artan vaka sayıları nedeniyle resesyon temelli endişeleri yatıştırmada yetersiz kaldı. Enflasyon ve resesyon ikileminin sürmesi ile merkez bankaları kararlarına ilişkin belirsizlikler, geçen hafta boyunca piyasalarda yaşanan dalgalanmanın temelini oluşturdu. Bu kapsamda yeni haftada çarşamba ABD, perşembe ise Avrupa ve İngiltere merkez bankaları toplantılarının belirsizlikleri azaltması ve gelecek yıl için para politikalarının seyrine dair ilk ipuçlarını vermesi bekleniyor. Özellikle Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafiğin, faiz artırımlarının ne kadar süre devam edeceğine dair belirsizlikleri azaltması öngörülüyor. Analistler, süregelen enflasyon ve resesyon endişeleri nedeniyle bu hafta gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının öneminin arttığını belirterek, kararlar öncesi pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıkabileceğini söyledi.Yurt içinde ise hafta boyu dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,08 artarak 5.005,30 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks geçen hafta genelinde ise yüzde 0,85 değer kazandı.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,64 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 19,62'den alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Hazine bütçe dengesinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 seviyesinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yüzde 1,04 yükselişle 5057,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,23 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 5.057,53 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92'yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle orman, kağıt, basım oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

Piyasalarda, halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal verilirken, üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Cuma günü ABD'de ÜFE'nin kasımda yıllık yüzde 7,4 ile beklentileri aşmasının ardından New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,9, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 0,7 gerilerken, haftalık bazda endekslerin ortalama kaybı yüzde 3,4'ü buldu. Geçen hafta yüzde 3,41 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 200 puanlık artış kaydeden ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 3,57'de dengelendi. ABD endeks vadeli kontratları yeni haftaya da satıcılı başladı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamaları jeopolitik riskleri tırmandırırken, düşen petrol fiyatları enerji krizine ilişkin endişelerin arka plana atılmasını sağladı. Buna karşın para politikalarına yönelik belirsizlikler ve resesyon fiyatlamaları ile pay piyasalarında satıcılı seyir sürdü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlansa da her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Avrupa endeks vadeli kontratları, yeni haftaya da satıcılı başladı.

ASYA

Asya genelinde Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ekonomik aktiviteye yönelik tehdit unsuru oluşturmaya devam ederken, hükümetin "sıfır vaka" politikasına yönelik gevşeme adımları yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ÜFE kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,3 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni haftanın satıcılı başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6420 liradan, euro 19,6050 liradan haftaya başladı. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6550 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,89 düşüşle 16933 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,33 düşüşle 1246, BNB yüzde 0,95 düşüşle 282 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 76,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattındaki petrol arzına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 76,76 ile 77,10 dolar aralığının direnç, 76,42 ile 76,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.