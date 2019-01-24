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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 artışla 100.453,78 puana çıktı

24 Ocak 2019 Perşembe 10:02
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 değer kazancıyla 100.453,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 312,74 puan ve yüzde 0,31 artışla 100.453,78 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile spor oldu.

Dün, 1 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 100.488,14 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 primle 100.141,04 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, dünya genelinde ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, Draghi'nin son açıklanan makroekonomik verilerin işaret ettiği ekonomideki yavaşlamaya ilişkin tespit ve söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, Davos'ta devam eden oturumlar, Venezuela'ya ilişkin gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit görüşmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:02
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