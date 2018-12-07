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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 693,89 puan ve yüzde 0,75 artışla 93.521,18 puana çıktı

07 Aralık 2018 Cuma 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 değer kazancıyla 93.521,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 693,89 puan ve yüzde 0,75 artarak 93.521,18 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile inşaat oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 92.375,25 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 92.827,29 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve kasım ayı bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme ile ABD'de kasım ayı istihdam raporu verilerinin takip edileceğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dün başlayan ve bugün de devam edecek toplantısı ile ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:01
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar

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