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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 239,37 puan ve yüzde 0,26 artışla 93.756,33'e yükseldi

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:01
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 değer kazancıyla 93.756,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 239,37 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 93.756,33'e çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile gıda, içecek oldu.

Dün, 94.104,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, Avrupa ve ABD borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre 0,47 azalışla 93.516,96 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

İtalya'da bütçe görüşmeleri ve Brexit sürecine ilişkin gelişmeler ile cuma günü başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi tekrardan gündeme gelen ticaret savaşlarının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:01
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar

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