Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor. Yurt içine baktığımızda ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, çarşamba gününü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,23 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.941,46 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentiler değişiklik göstermedi. Bugün açıklanacak ÜFE'nin ise enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceği yatırımcıların odağına yerleşti. Dün New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalış kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

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AVRUPA

Avrupa borsalarında dün Almanya hariç pozitif seyir hakim oldu. Analistler, para piyasalarında ECB'nin ilk faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nisanda yüzde 11 ve haziranda yüzde 88 ile fiyatlandığını belirtti. Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselişle günü 8.137,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışlarını gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ASYA

Asya pay piyasalarında da karışık seyir öne çıktı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.

PARA PİYASASI

Dün doların satış fiyatı 32,0980 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1120 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 liradan, euro 35,2910 liradan güne başladı. Serbest piyasada 32,1260 liradan alınan dolar, 32,1280 liradan satılıyor. 35,2890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi.