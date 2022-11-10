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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 4.367,76 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:11:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,80 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 4.367,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 artarken, holding endeksleri yüzde 0,25 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,45 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.426,62 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kazançlarını geri verse de kapanış rekorunu yüzde 0,02 geliştirerek 4.360,96 puana taşıdı.

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret eden analistler, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verilerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD'de enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed'in aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor. Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 57 ve 75 baz puan için yüzde 43 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları ile yurt içinde işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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