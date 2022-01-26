Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.951,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le spor ve menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le taş, toprak oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.945,07 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, yurt içinde bilanço sezonunun başlamasıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.