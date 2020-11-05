Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 5,12 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.172,77 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,66 arttı. Sektör endeksleri içerisinde metal eşya, makine yüzde 1,35 ile en çok kazanan sektör, yüzde 1,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları oldu.

Dün yükseliş trendini sürdüren BIST 100 endeksi yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü, ancak teşvik beklentilerindeki artışla birlikte küresel risk iştahının yüksek kaldığını belirtti.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın 264 delegesi ve Donald Trump'ın 213 delegesi olmasına rağmen, Trump'ın bazı eyaletlerdeki kampanya ekibi sonuçları mahkemeye taşıyor ve belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerini artırıyor.

ABD'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 270 delegeye ulaşan isim, 538 delegenin yarısından fazlası başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Analistler, bugün ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Fed ve BoE'nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek olduğunu ve 1.180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.