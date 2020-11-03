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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:59:35 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 1.138,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,02 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.138,60 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,60 ile metal ana sanayi oldu.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini göstermesi ile alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 artışla 1.133,59 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokratların adayı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde bulunduğunu anımsattı.

Bugün, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.


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