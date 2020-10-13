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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:00:06 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.180,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,56 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.180,92 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile gıda, içecek, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile sigorta oldu.

Dün teşvik paketi beklentileriyle küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09'luk artışla 1.178,35 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve koronavirüs aşısına ilişkin olumsuz haber akışının pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Sanayi Üretimi Endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerine yer verdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısının yayımlanacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

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