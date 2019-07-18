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Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,09’luk hafif yükselişle başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,09’luk hafif yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,09’luk hafif yükselişle başladı. Endeks, 89,50 puanlık artışla 99 bin 716 puandan açıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
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