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Borsa, güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 artışla 97.990,90 puana çıktı

22 Ocak 2019 Salı 10:04
Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 97.990,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 35,74 puan ve yüzde 0,04 artışla 97.990,90 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile gıda, içecek oldu.

Dün 100.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 97.955,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin açıklayacağı Ekonomik Beklentiler Endeksi verileri ile Davos zirvesinin takip edileceğini bildirdi.

İsviçre'nin Davos kasabasında 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla bugün başlayacak.

Analistler, cuma gününe kadar devam edecek zirveden, ticaret savaşı, petrol fiyatları ve Brexit sürecinin ekonomiye etkileri üzerine gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın güçlü direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 95.000-95.500 bandının ise destek bölgesi olarak takip edileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:04
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