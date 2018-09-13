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Borsa, güne nasıl başladı?

BIST 100 endeksi, 30,50 puan ve yüzde 0,03 yükselişle 92.257,88 puana çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:30
Borsa, güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 92.257,88 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi, 30,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 92.257,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,91 ile ticaret oldu. 

Dün, döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle gün içinde 93.552,53 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, öğleden sonra banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 92.227,37 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarının gündemin ilk sırasında yer alacağını belirterek, ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak ekonomik verilerin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:30
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