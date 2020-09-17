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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.104,42 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:19:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 düşüşle 1104,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 2,69 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 1.104,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, mülkiyet endeksi yüzde 0,52 düştü. Sektörel endeksler arasında en büyük düşüş yüzde 1,72 ile en büyük düşüş yüzde 5,14 ile sporda gerçekleşti.

Dün 1116,57 puana ulaşan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini güçlendiren satışlarla gerilemeye başladı ve günü bir önceki kapanışa göre% 0,37 kayıpla 1.107,11 puandan kapattı.

Analistler dün yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (FRS) ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda değiştirmediğini belirterek, özellikle Fed'in karar metni ve FRS Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından ekonomiye ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili olumlu haberlere rağmen küresel risk iştahının görece azaldığını kaydeden analistler, bugün Euro bölgesindeki enflasyon ve ABD'deki işsizlik iddialarının ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının görüleceğini söyledi. 

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını ve tahvil alım programını değiştirmeyeceğini söyleyen analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1120 puan direnç seviyesinde ve 1090 puanlık destek seviyesinde olduğunu kaydetti.

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