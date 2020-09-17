Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.104,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,69 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.104,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,14 ile spor oldu.

Dün gün içinde 1.116,57 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybıyla 1.107,11 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve bugün Japonya Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmediğini belirterek, özellikle Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın küresel risk iştahının görece azaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.