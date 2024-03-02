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Ekonomi Borsa 5 hisseye tedbir getirdi!
Ekonomi

Borsa 5 hisseye tedbir getirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 12:52:00 -
Borsa 5 hisseye tedbir getirdi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 5 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 5 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, E-Data Teknoloji (#EDATA.E), Limak Doğu Anadolu (#LMKDC.E) ve Mobiltel İletişim (#MOBTL.E) payları 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY.E) paylarında 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Euro Yatırım Ortaklığı (#EUYO.E) payları 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
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Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

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