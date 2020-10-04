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Aktüel Bornova'nın kınalı bamyasına, coğrafi işaret belgesi
Aktüel

Bornova'nın kınalı bamyasına, coğrafi işaret belgesi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:03:17 -
Bornova'nın kınalı bamyasına, coğrafi işaret belgesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesine özgü kınalı bamyaya, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Bornova Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, ürünün "Bornova kınalı bamyası" ismiyle tescil edilmesi için haziranda yapılan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başvurusu sonuçlandı.

Bornova kınalı bamyasına, Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile bir yandan hem üreticileri hem de tüketicileri korumayı amaçlayıp diğer yandan da Bornova’ya özgü marka ürünlerle tarımsal ürün piyasasını hareketlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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