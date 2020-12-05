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Aktüel "Bornova kınalı bamyası" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
Aktüel

"Bornova kınalı bamyası" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:10:18 -
"Bornova kınalı bamyası" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

İZMİR (AA) - "Bornova kınalı bamyası"na Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Bornova kınalı bamyası için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Tescil belgesi, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eftal Düzyaman tarafından Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İduğ, çalışmanın Bornova için tarihi önem taşıdığını belirtti.

Tescil belgesinin üreticiler açısından da önemine değinen İduğ, "Bu ürünler tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca bu ürünler ilçemiz dışında üretildiği her yerde Bornova kınalı bamyası olarak anılacak. Bu nedenle Bornova'mızın ülke genelinde bilinirliğinin artmasına ve tanıtılmasına da katkı koyacak." ifadelerini kullandı.


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