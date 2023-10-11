Borlease Otomotiv halka arz oluyor

2013 yılından bugüne filo kiralama alanında kapasitesini ekonomik, esnek ve uygun çözümlerle artırarak kurumsal müşterilerde önemli bir karşılık yakalayan Borlease Otomotiv, yaklaşık 8 bin adetlik araç filosuyla Türkiye’nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor.

2019 yılında araç kiralama sektörünün önde gelen uluslararası markalarından biri olan SIXT Rent a Car’ın Türkiye temsilciliğini bünyesine katarak araç kiralama sektörünün uzun ve kısa dönem olmak üzere iki alanında da konumunu ve iddiasını güçlendiren Borlease, halka arzdan elde edeceği geliri önemli oranda büyüme yatırımlarına ayıracak.

%40 kar dağıtım taahhüdü

Şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu.

Ayrıca, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Katılım endeksine uygun ve fiyat istikrarı planlanıyor

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek olan Şirket’in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

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Şirketin toplam 47.000.000 adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4.700.000 adet pay da ek satışa konu olabilecek. 47.000.000 nominal TL tutarındaki halka arzın 28.200.000 nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı,

18.800.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Hâkim ortak Bor Holding, halka arzda ortak satışı ile elde etmeyi planladığı gelirlerin yaklaşık %85’ini Borlease Otomotiv‘in hâkim ortağından alacağına karşılık ödemeyi taahhüt etmiş olup, böylece ortak satışı dahil tüm halka arz gelirinin büyük bir kısmı Borlease Otomotiv bünyesinde kalacaktır.

Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanmakta olup, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim olarak belirlenen ve bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda, Şirket payları Borsa İstanbul’da Katılım Endeksi’ne uygun işlem görecek.

Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

Gelirin büyük kısmı yatırıma

Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak. Borlease Otomotiv’in halka arzdan sağlayacağı fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak.

“Sektörün iki ayağında da güçlüyüz”

Halka arz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, şu mesajları verdi:

ESNEK FİLO: Borlease Otomotiv A.Ş. uzun dönem operasyonel kiralama faaliyetlerini ‘Borlease’ markası ile, kısa dönem günlük kiralama faaliyetlerini ise %100 bağlı ortaklığı Artı Seyahat Acentesi Tekstil San.ve Tic. A.Ş.’nin Türkiye franshise’ı olduğu “Sixt Rent a Car” markası ile sürdürmektedir. Borlease tarafında uzun dönem araç kiralamada ve Sixt Rent a Car tarafında günlük kiralama alanında olmak üzere yaklaşık 8 bin araca ulaşan bir filomuz mevcut.

HİZMET KALİTEMİZ BAŞARIYI GETİRDİ: Biz gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde, gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyemizde bulunduruyoruz. Sektörde bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek firmalardan biriyiz. Bu da bizi en çok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi.

BÜYÜKLÜK VE KARLILIK ARTIYOR: Aktif büyüklüğümüz 2023 ilk yarı itibari ile yaklaşık 3,3 milyar TL’ye yükseldi. 2020 ve sonrasındaki döneme bakıldığında net borçluluğumuz, aktif büyüme hızımıza göre daha az artış göstermekte, bu durumda şirketin öz kaynakları ile güçlü şekilde büyüdüğüne işaret etmektedir. Şirketin sahip olduğu ve faaliyet kiralamasına konu ettiği varlıklarının değeri yaklaşık 5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefliyoruz.

KİRALAMADAKİ DARALMA SONRA ERDİ: Uzun vadeli kiralama alanında sektör 2023 ilk yarı yıl itibari ile 246 bin araca ulaştı. 2017 yılında 365 bin adet araç ile tarihi zirvesindeydi. O yıldan bugüne yıllık ortalama yüzde 7,7 küçülme yaşıyor. Bu daralmada döviz ile kiralamanın kısıtlanması ve pandemi sonrası araç arzında ve tedarikinde yaşanan problemler etkili oldu. 2022 yılında bu daralmanın artık sona erdiğini ve sektörün 246 bin araçla yukarı şekilde ivmelendiğini görüyoruz. 2018 yılından itibaren sektörde alınan araçların sayısı satılan araç sayısından az olurken, 2022 ile birlikte alınan araç sayısı satılan araç sayısını geçerek 2023 ilk yarısından da bu durumu koruduğunu izliyoruz. Kurumsal müşterileri araç kiralamadan, araç satın alımına yönlendiren nedenlerin artık geride kaldığını ve araçlardan elde ettikleri karları realize ederek yeniden kiralamaya yöneldiklerini görüyoruz.

KISA DÖNEM KİRALAMADA GLOBAL BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK: Kısa dönem kiralama sektörüne baktığımızda ise, araç parkı sayısının 2022 yılında ortalama 60-65 bin düzeyinde seyrettiği tahmin edilmektedir. Kısa dönem kiralama alanında araçların doluluk oranlarının yıllık ortalaması yüzde 70 olarak gerçekleşmiş, yani araçlar aylık ortalama 21 gün kiralanmıştır. Sixt Rent A Car olarak biz kısa dönemde sektör doluluk oranının biraz üzerindeyiz. Pazar payımız 2022 yılsonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde. 2019-2022 yılları arasında 105 ülkede hem müşteri memnuniyeti hem de döviz bazında ciroda en iyi gelişim gösteren franchise ülkesi olduk. Aynı yıl 122 binden fazla farklı müşteriye hizmet verirken, müşterilerimizin yüzde 45’inin birden fazla kez araç kiralamasını karşıladık.

BÜYÜMEYE ODAKLANDIK: Pandemi sonrası özellikle filo kiralama alanında 2017’den beri devam eden uzun dönem araç parkındaki düşüşün artık durduğunu görüyoruz. Trendleri, müşteri beklentilerini çok yakından takip ediyor ve çok hızlı karşılık veriyoruz. Çok zor geçen bir dönemi hem karlılığımızı hem kapasitemizi artırarak geride bıraktık. 1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye’nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020’de yaklaşık 183 milyon TL olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL’ye ulaştırdık. 2020-2022 döneminde kiralama gelirlerimizi 4 kat artırabildik. 2023 yarıyılında 470 milyon TL ‘ye ulaşan kiralama gelirlerimizi yılsonu itibariyle 1,2 milyar TL seviyesine ulaşmasını ve önceki yıla oranla yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve doğru adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor.

İŞ BİRLİKLERİMİZ GÜÇLENEREK BÜYÜYOR: Kurumsal araç kiralama tarafında Türkiye’nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet veriyoruz. Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt Rent a Car ile hava trafiğinin yüzde 90’ınının gerçekleştiği havaalanlarında varız. Sixt Rent a Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendimiz yer alacağız. Yine yüksek potansiyeli olan ve lokal olarak daha güçlü olacağına inandığımız iş ortakları ile de alt bayilik sistemini geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Alt bayilerimizi ilk etapta 9’dan 20’ye çıkarmayı planlıyoruz.

HALKA ARZ STRATEJİK KARAR: Halka arzı kendi adımıza stratejik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Pandemi ve sonrasındaki zorlu dönemi doğru adımlarla geride bıraktık. Her şeye rağmen büyümeye devam ettik ve bu zorlu dönemde karlılığımızı sürdürdük. Şimdi sektörün ertelediği potansiyelini harekete geçireceği bir döneme en hazır firmalardan biri olarak gireceğiz.