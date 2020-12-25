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Dünya Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...
Dünya

Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:27:00 -
Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...

Müslümanların yoğun yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, her tarafa yollar yaptığını dile getirdi. Tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti. Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz" demişti.

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