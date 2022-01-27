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Dünya Boris Johnson'ın o küstah sözü sonrası Müslümanlara...
Dünya

Boris Johnson'ın o küstah sözü sonrası Müslümanlara...

İngiltere Müslüman Konseyi, 2018 yılında, şu an İngiltere Başbakanı olan dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından peçe takan kadınların "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzetilmesinin ardından Müslümanlara saldırıların arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:40:00 -
Boris Johnson'ın o küstah sözü sonrası Müslümanlara...

Münübe Yılmaz

İngiltere Müslüman Konseyi, 2018 yılında, şu an İngiltere Başbakanı olan dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından peçe takan kadınların "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzetilmesinin ardından Müslümanlara saldırıların arttığını açıkladı. Konsey, beyaz aşırılık yanlısı gruplar tarafından hedef alınan bir dizi Müslüman milletvekilinin, şarbon gibi ölümcül maddelerin Avam Kamarası ofislerine girmesini önlemek için makamlarını ek güvenlik kontrollerine tabi tuttuğunu belirtti.

Müslüman milletvekillerine gelen tüm postalar taranıyor

İşçi Partisi'nden Müslüman milletvekili Rupa Huq, ırkçılardan “gizemli bir sıvıya batırılmış” bir paket alması ve bir ofis çalışanının söz konusu pakete dokunduktan sonra hastaneye kaldırılmasının ardından artık tüm gönderilerinin tarandığını ifade etti. Ek güvenlik önlemleri haberlerinin, Müslüman Milletvekili Nusrat Ghani'nin, 2020 yılında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinden dini inancı nedeniyle alındığını söylemesinin akabinde gelmesi dikkat çekti.

Müslümanlara önyargı üç kat daha fazla

Dünyaca ünlü araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan yeni bir anket, İngiliz halkının İslam hakkında önyargılı görüşlere sahip olma olasılığının diğer dinlere göre neredeyse üç kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştu.

 

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