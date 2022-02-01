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Dünya Boris Johnson'dan "Ukrayna" uyarısı: Felaket olur
Dünya

Boris Johnson'dan "Ukrayna" uyarısı: Felaket olur

Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukrayna'nın işgali, politik, insani ve askeri felaket olur" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 21:41:00 -
Boris Johnson'dan "Ukrayna" uyarısı: Felaket olur

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Boris Johnson, "Acı bir gerçekle yüzleşmek zorundayız ki, biz burada dururken Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Belki de hayatımızda görebileceğimiz Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olabilir. Şu anda konuşlanan askerlerin sayısı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor ve o işgalde herkesin bildiği gibi 13 bin Ukraynalı öldürüldü. Ukrayna'nın daha fazla işgali siyasi bir felaket, insani bir felaket ve aynı zamanda askeri bir felaket olacaktır" dedi.

Johnson, 2015'ten beri İngiltere'nin Ukrayna'ya destek verdiğini vurgulayarak, "İngiltere ve diğer ülkeler, bu olanlara nasıl karşılık verdiğimiz ve nasıl yardım ettiğimiz konusunda Ukrayna ve dünya halkı tarafından yargılanacak. 2015'ten beri İngiltere, 22 binden fazla Ukraynalı askeri personeli eğitti ve Ukrayna'ya 2,2 milyon sterlin değerinde 'ölümcül olmayan' askeri teçhizat sağladı. İki hafta önce, Ukrayna'nın savunmasını daha da güçlendirmek için tanksavar silahları gönderdik. Ve bugün Ukrayna'da iyi yönetim ve enerji bağımsızlığını desteklemek için 88 milyon sterlinlik İngiltere fonunu açıkladım" diye konuştu.

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Yorumlar

Vatandaş

İmznsıxlar ukraynaya gaz veriyorlar rus ayı si işgal etsin istiyorlar tabi abd ve batı bu işe seyirci kalacak çünkü kendiler i de işgalci ve sömürge ci katiller
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