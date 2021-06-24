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Dünya Boris Johnson'dan Rusya açıklaması
Dünya

Boris Johnson'dan Rusya açıklaması

Açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın sınır ihlali iddiasını reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 19:26:00 -
Boris Johnson'dan Rusya açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kırım yakınlarında Rus ve İngiliz donanmalarının karşı karşıya geldiği olayda, İngiliz savaş gemisinin yasal olarak hareket ettiğini söyledi.

Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası suları kullanmanın tamamen uygun olduğunu düşünüyorum. Önemli olan nokta, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımamamız." dedi.

Olayın Ukrayna sularında gerçekleştiğini kaydeden Johnson, "Burayı (Ukrayna suları) A noktasından B noktasına gitmek için kullanmak tamamen doğruydu." diye konuştu.

İngiliz Başbakan, Rusya ile ilişkilerin tarihteki en kötü dönemde olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını da vurgulayarak, işlerin çok daha kötü olduğu zamanları hatırladığını söyledi.

Olay

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" adlı savaş gemisinin, Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edilmişti.

Açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verilmişti.

Olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığına çağrılmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre Kırım Ukrayna'ya ait kabul ediliyor.

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