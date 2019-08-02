Boris Johnson ülkesinde ilk darbeyi aldı!

İngiltere'de Muhafazakar Parti, Boris Johnson liderliğindeki ilk ara seçimi kaybetti. Britanya'da, Brecon ve Radnorshire seçim bölgesinde yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Parti kazandı.

Geçen hafta Muhafazakar Parti lideri seçilen ve başbakan olan Boris Johnson'ın liderliğindeki hükümete Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi dışarıdan destek veriyor. Ancak Galler'deki seçim bölgesinde alınan sonuç sonrası Muhafazakar Parti ve Demokratik Birlik Partisi'nin Parlamento'daki çoğunluğu 1'e indi. Bu da Johnson'un herhangi bir yasa tasarısını Parlamento'dan geçirmek için parti grubunun ve müttefiklerinin her bir oyuna tek tek ihtiyacı olacağı, yani siyaseten epey zorlanacağı anlamına geliyor.

1425 oy

Brecon ve Radnorshire seçim bölgesinde, Liberal Demokrat Parti'nin adayı Jane Dodds, Muhafazakar Parti'den rakibi Chris Davies'i 1425 oy geçerek milletvekili seçildi.

Sahte masraf göstermekten suçlu bulunduktan sonra seçmenlerin topladığı imzalarla milletvekilliği düşürülen muhafazakar politikacı Davies, ara seçimde yeniden aday olmuştu.

İşçi partisi oylarında düşüş yaşandı

BBC Türkçe'nin haberine göre ara seçim sonucu aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) yanlısı partilerin ittifakı üzerinden Brexit konusunda da iktidar ve ana muhalefet partilerine bir mesaj niteliğindeydi.

Ancak seçimin sonucu ana muhalefetteki İşçi Partisi'nde de moralleri bozdu.

İşçi Partisi, Brecon ve Radnorshire seçim bölgesinde yüzde 12,4 oy kaybetti ve Brexit Partisi'nin de gerisine düşerek 4. sırayı aldı.

Bölgede katılım oranı yüzde 59,6 ile genel seçimdeki yüzde 74,6 oranının çok gerisindeydi fakat bu bile ara seçimler için yüksek bir oran sayılıyor.

Brexıt karşıtı ittifak

Galler partisi Plaid Cymru ve Yeşiller, AB'de kalma yanlısı bir dayanışma göstererek Liberal Demokrat Parti'ye detek verdiler ve aday çıkarmadılar.

Aynı zamanda Liberal Demokrat Parti'nin Galler'deki lideri olan Jane Dodds, zafer konuşmasında "Milletvekili olarak ilk işim Boris Johnson'u nereye saklanıyorsa bulmak ve ona toplumumuzun geleceğiyle oynamaktan vazgeçmesini, ülkemizin anlaşma olmadan AB'den ayrılmasını reddetmesini söylemek olacak" dedi.

Liberal Demokratlar Parti'nin yeni seçilen lideri Jo Swinson da "Boris Johnson'un Parlamento'daki çoğunluğunun azalması, bizi anlaşma olmadan AB'den çıkarma konusunda arkasında yeterli halk iradesi bulunmadığını açıkça göstermiştir" diye konuştu.

Parlamentodaki son durum

Son ara seçimin ardından Liberal Demokrat Parti milletvekili sayısını 13'e çıkardı.

650 üyeli Avam Kamarası'nda Muhazafazar Parti ve Demokratik Birlik Partisi'nin toplam 320, muhalefet partilerinin ise 319 oyu var.

11 milletvekili ise oy kullanmıyor. Bu milletvekillerinden 4'ü, Meclis Başkanı ve 3 yardımcısı. 7'si ise İngiltere Kraliçesi'ne bağlılık yemini etmeyi reddettikleri için Parlamento'da olmayan Kuzey İrlanda'nın Cumhuriyetçi partisi Sinn Fein'in temsilcileri.