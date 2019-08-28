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Boris Johnson, Kraliçe'den parlamentonun tatil edilmesini istedi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
Boris Johnson, Kraliçe'den parlamentonun tatil edilmesini istedi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentoyu Brexit öncesinde bir ay tatil etmesini istedi.

Johnson, milletvekillerine mektup yollayarak, Kraliçe'den 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini belirtti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, Johnson'ın talebini kabul etmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği ifade ediliyor.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

- Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci

İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek için parlamentoda bir yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.

Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti. 

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
  1. AB
  2. Boris Johnson
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Kraliçe 2. Elizabeth

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