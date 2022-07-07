Boris Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden istifa ettiğini açıkladı. Johnson, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini söyledi. Johnson sadece Başbakan'lıktan değil, Muhafazakar Parti liderliğinden de ayrıldı.

Son 48 saatte neler oldu?

İngiltere hükümeti 2 gündür istifa kriziyle boğuşuyordu. Başbakan Boris Johnson, dört bakan dahil 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altına girmişti.

Önceki gün kabineden ilk istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadim Zahawi dahil kabineden üst düzey isimler, Johnson'a istifa çağrısında bulundu.

Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel de Başbakan'a istifa etmesini tavsiye etti.

Boris Johnson, kendisini istifaya çağıran kabinenin üst düzey üyelerinden Bölgesel Kalkınma Bakanı Michael Gove'u görevden aldı.

Johnson'ın telefonla Gove'u arayıp, görevden alındığını söylediği belirtildi.

Salı gününden beri istifa eden bakanlar listesine bu sabah, göreve yeni atanan Eğitim Bakanının istifasıyla görevden ayrılan bakan sayısı beşe ulaştı.

Şu ana kadar istifasını açıklayan bakanlar:

Maliye Bakanı Rishi Sunak

Sağlık Bakanı Sajid Javid

Galler'den Sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis

Eğitim Bakanı Michelle Donelan

Johnson dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istifa çağrılarına karşılık olarak "devam edeceğim" yanıtını vermişti.

Krizin başlangıcı

Johnson'a yönelik son eleştirilerin temelinde Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar yatıyor.

Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı belirtilmişti.

Ancak Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından "büyük pişmanlık" duyduğunu söylemişti.

Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi.

Önce Salı günü Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa etti. Ardından bakan yardımcıları ve özel sekreterler dahil en az 53 hükümet görevlisi istifa etti.

İki bakan birbirlerinden 10 dakika arayla kabineden istifa ettiklerini açıkladı. Bunu, bakan yardımcılarının ve danışmanlarının da istifaları izledi.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söylemişti. Rishi Sunak da halkın hükümetlerinden etik ve dürüst davranmasını bekleme hakkı olduğunu ifade etmişti.