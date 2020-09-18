Boris Johnson: İkinci dalga geldi

Başbakan Johnson, Sky News'e hükümetin vaka sayısını azaltmak için harekete geçeceğini söyledi.

Johnson, vakalardaki artışı durdurmak için tüm önlemleri gözden geçirdiklerini belirterek ''Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz. Salgın yayıldıkça elbette daha fazla önlem almamız gerekecek." ifadesinede vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Sky News'e yaptığı açıklamada, salgına karşı mücadelede ulusal karantinaların "son satır" olduğunu ve bu yönde bir karar vermek istemediklerini söyledi. İnsanları salgından korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıklayan Hancock, şunları söyledi: "Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Vaka sayısının arttığını kabul etmeliyiz ve harekete geçmeliyiz. Özellikle diğer ülkelere baktığımızda, bunun amansız bir şekilde daha fazla hastaneye yatışa ve ne yazık ki daha fazla ölüme yol açtığını biliyoruz."

İngiltere'de son 24 saatte 4.322 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü ve bu, 133 günün en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41.732'ye çıktı. Son 24 saatte 4322 yeni vaka tespit edildi. Bu, eklenen 4.649 vaka ile 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük oran. Toplam vaka sayısı 385 bin 936'ya yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin kaydedildiği İngiltere'deki vaka sayısı Ağustos ayından bu yana arttı.

Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle 14 Eylül'den bu yana 6'dan fazla toplantı yasaklandı.