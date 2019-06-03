Boren araştırmacı alacak
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli 17 araştırmacı istihdam edileceğini bildirdi.03 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli 17 araştırmacıistihdam edileceğini duyurdu. Bir adayın sadece tek bir alan için başvuruda bulunabileceği ve başvuruların enstitünün internet sitesinden yapılacağı belirtilen duyuruda, son başvuru tarihi 1 Temmuz olarak açıklandı.
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