BOREL'in ardından bir güzel haber daha!

Medirevo kurucu ortağı Devrim Hamaratlar, “Dünyanın en zor işlenen madenini çok zor bir süreç sonrasında yağda ve suda çözerek bu dezenfektanı ortaya çıkardık” dedi.

Türkiye koronavirüsle her alanda mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Tekonoparklarda, üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarında virüsün etkilerine karşı yeni çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de hijyen konusu. Dünyanın en önemli bor kaynaklarına sahip olan Türkiye, son dönemde bu zenginliğini koronavirüsle mücadelede kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanlığı bor madeninden üretilen el dezenfektanını piyasaya sürmüştü. Şimdi de özel sektör bor madenini işleyerek ileri derecede dezenfektan özelliğine sahip sabun üretti.

Büyük ihracat potansiyeli

Türkiye’nin son yıllarda bor konusunda yapılan çalışmaları devlet eliyle hızlandırdığını ve bu konuda çok önemli adımların atıldığını belirten Medirevo’nun kurucu ortağı Devrim Hamaratlar, “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere çok sayıda kurum ve bilim insanı yaptıkları çalışmalarla çok önemli bir noktaya geldiler. Bugün bor madeninden ürettilen ürünler çok sayıda sektör tarafından kullanılıyor ama içinde bulunduğumuz dönemde bizim için en kritik sektörlerin başında ilaç ve hijyen sektörü geliyor. Bor madeninin potansiyelini dünyaya duyurmak için bu çok önemli bir fırsat. Uluslararası piyasada yüzlerce dolara satılan ürünleri biz 10’da bir fiyatına satarak büyük bir rekabet gücü yakalayabiliriz. Bu alan çok büyük bir ihracat potansiyeli barındırıyor” diye konuştu.

Çözerek uzaklaştırıyor

Ortaya çok güçlü bir antibaktariyel bir ürün çıkardıklarını ve dünyaya bor madeninin bu özelliklerini gösterdiklerini belirten Hamaratlar, “Dünyanın en zor işlenen madenini çok zor bir süreç sonrasında yağda ve suda çözerek bu dezenfektanı ortaya çıkardık. Daha sonra buna yine çok güçlü etkileri olan kenevir tohumu yağını ekleyerek üstün dezenfektan özelliğine sahip sıvı sabun ve temizlik ürünü ürettik. Bu ürün vücudun bağışıklık sistemini güçlendirirken zararlı mekanizmaları da çözerek uzaklaştırıyor. Ayrıca son dönemde mecburen kullanılan kimyasallar hem vücuda hem de çevreye zarar veriyor ancak bu ürün elde ve kıyafette bir tahribata yol açmadığı gibi çevreye de zarar vermiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet