Böreğin bozulmaması için neler yapılmalıdır?

- Henüz sıcak olan böreği dondurucuya koymadan önce oda sıcaklığında soğumaya bırakmalısınız. Börek soğuduktan sonra saklama kabına ya da buzdolabı poşetine sarılarak dondurucuya koyulmalıdır.

- Pişirmediğiniz böreği buzdolabında tutarsanız bozulma süresini en aza indirmiş olursunuz. Yalnız bunu yapmadan önce büyük bir tepsinin içinde dilimler birbiriyle temas etmeyecek biçimde 1 gün bekletilmelidir.

- Böreğin dondurucuda bekletme süresi en az 2 aydır. Bu süre börekteki iç malzemeye göre farklılaşabilir. Mesela içinde peynir harcı olan börekler, 7 ay kadar dondurucuda bekletilirken kıymalı börekte bu süre daha azdır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.