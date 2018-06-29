Böreğin bozulmaması için neler yapılmalıdır?
Yapılan böreğin fazlasının bozulmadan muhafaza edilebilmesi için uygun saklama koşullarında dondurulması gerekmektedir. Bu sürenin uzun soluklu olabilmesi için yapılması gereken bazı püf noktalar mevcuttur.29 Haziran 2018 Cuma 09:47
- Henüz sıcak olan böreği dondurucuya koymadan önce oda sıcaklığında soğumaya bırakmalısınız. Börek soğuduktan sonra saklama kabına ya da buzdolabı poşetine sarılarak dondurucuya koyulmalıdır.
- Pişirmediğiniz böreği buzdolabında tutarsanız bozulma süresini en aza indirmiş olursunuz. Yalnız bunu yapmadan önce büyük bir tepsinin içinde dilimler birbiriyle temas etmeyecek biçimde 1 gün bekletilmelidir.
- Böreğin dondurucuda bekletme süresi en az 2 aydır. Bu süre börekteki iç malzemeye göre farklılaşabilir. Mesela içinde peynir harcı olan börekler, 7 ay kadar dondurucuda bekletilirken kıymalı börekte bu süre daha azdır.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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