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Bordo Bereliler operasyon düzenledi! Böyle teslim oldular

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG'den temizlenen Afrin'de bordo berel birlikler ve Özgür Suriye Ordusu güçleri operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında çökertilen suç çeteleri bir bir teslim olmaya başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:27
Bordo Bereliler operasyon düzenledi! Böyle teslim oldular

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı TSKve ÖSO tolerans göstermiyor. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO tarafından başlatılan operasyonda suç çeteleri tek tek çökertildi, teslim alındı. 

Operasyon düzenlendi

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yerel güçleri, Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle ve Ahrar El Şarkiye çetelerine karşı harekete geçti. 

Teslim oldular

ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları devam ederken, suçlular karargah ve saklanılan tünellerden tek tek teslim alındı

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:27
  1. Ordu
  2. Afrin
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