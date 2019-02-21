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BOR’dan kazandıracak proje çağrısı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ‘Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı’na çıktı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:04
BOR’dan kazandıracak proje çağrısı

Ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın artırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmaları yürüten Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ‘Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı’na çıktı.

Proje önerileri, BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik ve BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecek. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecek. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler proje sunabilecek. 36 aylık süresi bulunan projeleri tamamına bütçe sağlanacak. Başvurular 15–24 Mayıs 2019 tarihleri arasında BOREN’e yapılacak.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:04
  1. bor
  2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
  3. Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı
  4. BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik
  5. BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

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